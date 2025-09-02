Više o ZIK

ZIK Informacije o cijeni

ZIK Bijela knjiga

ZIK Službena web stranica

ZIK Tokenomija

ZIK Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Ziktalk Logotip

Ziktalk Cijena (ZIK)

Neuvršten

1 ZIK u USD cijena uživo:

$0.00146288
$0.00146288$0.00146288
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Ziktalk (ZIK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:48:26 (UTC+8)

Ziktalk (ZIK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.11414
$ 0.11414$ 0.11414

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Ziktalk (ZIK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00146288. Tijekom protekla 24 sata, ZIKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZIK je $ 0.11414, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZIK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ziktalk (ZIK)

$ 675.49K
$ 675.49K$ 675.49K

--
----

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

461.76M
461.76M 461.76M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ziktalk je $ 675.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZIK je 461.76M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.46M.

Ziktalk (ZIK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ziktalk u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ziktalk u USD iznosila je $ +0.0021052842.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ziktalk u USD iznosila je $ +0.0005710811.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ziktalk u USD iznosila je $ +0.00046246323367538.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0021052842+143.91%
60 dana$ +0.0005710811+39.04%
90 dana$ +0.00046246323367538+46.23%

Što je Ziktalk (ZIK)

Ziktalk is Web 3.0 short video platform with over 700,000 users that allows content creators and consumers to earn ZIK tokens for interactions within the app through the concept of Social Mining that rewards users for contributions that benefit the growth of the ecosystem. Ziktalk provides monetization opportunities to 98% of the content creators earning below the poverty line and users in developing nations.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Ziktalk Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ziktalk (ZIK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ziktalk (ZIK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ziktalk.

Provjerite Ziktalk predviđanje cijene sada!

ZIK u lokalnim valutama

Ziktalk (ZIK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ziktalk (ZIK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZIK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ziktalk (ZIK)

Koliko Ziktalk (ZIK) vrijedi danas?
Cijena ZIK uživo u USD je 0.00146288 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZIK u USD?
Trenutačna cijena ZIK u USD je $ 0.00146288. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ziktalk?
Tržišna kapitalizacija za ZIK je $ 675.49K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZIK?
Količina u optjecaju za ZIK je 461.76M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZIK?
ZIK je postigao ATH cijenu od 0.11414 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZIK?
ZIK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZIK?
24-satni obujam trgovanja za ZIK je -- USD.
Hoće li ZIK još narasti ove godine?
ZIK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZIK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:48:26 (UTC+8)

Ziktalk (ZIK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.