Ziktalk (ZIK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.11414$ 0.11414 $ 0.11414 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Ziktalk (ZIK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00146288. Tijekom protekla 24 sata, ZIKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZIK je $ 0.11414, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZIK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ziktalk (ZIK)

Tržišna kapitalizacija $ 675.49K$ 675.49K $ 675.49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Količina u optjecaju 461.76M 461.76M 461.76M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ziktalk je $ 675.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZIK je 461.76M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.46M.