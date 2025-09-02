Zeuz (ZEUZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00002924 $ 0.00002924 $ 0.00002924 24-satna najniža cijena $ 0.00003017 $ 0.00003017 $ 0.00003017 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00002924$ 0.00002924 $ 0.00002924 24-satna najviša cijena $ 0.00003017$ 0.00003017 $ 0.00003017 Najviša cijena ikada $ 0.00512081$ 0.00512081 $ 0.00512081 Najniža cijena $ 0.00002876$ 0.00002876 $ 0.00002876 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.04% Promjena cijene (7D) -10.37% Promjena cijene (7D) -10.37%

Zeuz (ZEUZ) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000296. Tijekom protekla 24 sata, ZEUZtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002924 i najviše cijene $ 0.00003017, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZEUZ je $ 0.00512081, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002876.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZEUZ se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.04% u posljednjih 24 sata i -10.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zeuz (ZEUZ)

Tržišna kapitalizacija $ 29.60K$ 29.60K $ 29.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.60K$ 29.60K $ 29.60K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zeuz je $ 29.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZEUZ je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.60K.