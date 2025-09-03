Zeusshield (ZSC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.088223$ 0.088223 $ 0.088223 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.03% Promjena cijene (1D) -0.45% Promjena cijene (7D) -5.86% Promjena cijene (7D) -5.86%

Zeusshield (ZSC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZSCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZSC je $ 0.088223, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZSC se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -0.45% u posljednjih 24 sata i -5.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zeusshield (ZSC)

Tržišna kapitalizacija $ 115.70K$ 115.70K $ 115.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 333.08K$ 333.08K $ 333.08K Količina u optjecaju 1.96B 1.96B 1.96B Ukupna količina 5,642,500,000.0 5,642,500,000.0 5,642,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zeusshield je $ 115.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZSC je 1.96B, s ukupnom količinom od 5642500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 333.08K.