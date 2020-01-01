Zeus Network zBTC (ZBTC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Zeus Network zBTC (ZBTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

zBTC is an on-chain, 1:1 pegged representation of Bitcoin on Solana, validated by the decentralized infrastructure of Zeus Network and minted through its first dApp, APOLLO. Unlike traditional wrapped BTC solutions that rely on custodians, zBTC is fully permissionless and decentralized. All activity is transparently verifiable via ZeusScan, which also serves as Zeus Network's official interaction explorer and Bitcoin proof of reserve system. This enables users to interact with zBTC trustlessly while retaining control of their assets.

Zeus Network zBTC (ZBTC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Zeus Network zBTC (ZBTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 45.57M $ 45.57M $ 45.57M Ukupna količina: $ 417.17 $ 417.17 $ 417.17 Količina u optjecaju: $ 417.17 $ 417.17 $ 417.17 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 45.57M $ 45.57M $ 45.57M Povijesni maksimum: $ 123,873 $ 123,873 $ 123,873 Povijesni minimum: $ 74,576 $ 74,576 $ 74,576 Trenutna cijena: $ 109,279 $ 109,279 $ 109,279 Saznajte više o cijeni Zeus Network zBTC (ZBTC)

Zeus Network zBTC (ZBTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Zeus Network zBTC (ZBTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZBTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZBTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZBTC tokena, istražite ZBTC cijenu tokena uživo!

