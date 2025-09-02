Više o ZBTC

Grafikon aktualnih cijena Zeus Network zBTC (ZBTC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:59:27 (UTC+8)

Zeus Network zBTC (ZBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 107,303
24-satna najniža cijena
$ 110,247
24-satna najviša cijena

$ 107,303
$ 110,247
$ 123,873
$ 74,576
+0.30%

+0.69%

+0.19%

+0.19%

Zeus Network zBTC (ZBTC) cijena u stvarnom vremenu je $110,181. Tijekom protekla 24 sata, ZBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 107,303 i najviše cijene $ 110,247, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZBTC je $ 123,873, dok je najniža cijena svih vremena $ 74,576.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZBTC se promijenio za +0.30% u posljednjih sat vremena, +0.69% u posljednjih 24 sata i +0.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zeus Network zBTC (ZBTC)

$ 46.51M
--
$ 46.51M
422.21
422.21214859
Trenutačna tržišna kapitalizacija Zeus Network zBTC je $ 46.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZBTC je 422.21, s ukupnom količinom od 422.21214859. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.51M.

Zeus Network zBTC (ZBTC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Zeus Network zBTC u USD iznosila je $ +754.03.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Zeus Network zBTC u USD iznosila je $ -3,273.2130756000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Zeus Network zBTC u USD iznosila je $ +1,610.5377132000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Zeus Network zBTC u USD iznosila je $ +4,768.07246950292.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +754.03+0.69%
30 dana$ -3,273.2130756000-2.97%
60 dana$ +1,610.5377132000+1.46%
90 dana$ +4,768.07246950292+4.52%

Što je Zeus Network zBTC (ZBTC)

zBTC is an on-chain, 1:1 pegged representation of Bitcoin on Solana, validated by the decentralized infrastructure of Zeus Network and minted through its first dApp, APOLLO. Unlike traditional wrapped BTC solutions that rely on custodians, zBTC is fully permissionless and decentralized. All activity is transparently verifiable via ZeusScan, which also serves as Zeus Network’s official interaction explorer and Bitcoin proof of reserve system. This enables users to interact with zBTC trustlessly while retaining control of their assets.

Resurs Zeus Network zBTC (ZBTC)

Službena web-stranica

Zeus Network zBTC Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Zeus Network zBTC (ZBTC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Zeus Network zBTC (ZBTC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Zeus Network zBTC.

Provjerite Zeus Network zBTC predviđanje cijene sada!

ZBTC u lokalnim valutama

Zeus Network zBTC (ZBTC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Zeus Network zBTC (ZBTC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZBTC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Zeus Network zBTC (ZBTC)

Koliko Zeus Network zBTC (ZBTC) vrijedi danas?
Cijena ZBTC uživo u USD je 110,181 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZBTC u USD?
Trenutačna cijena ZBTC u USD je $ 110,181. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Zeus Network zBTC?
Tržišna kapitalizacija za ZBTC je $ 46.51M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZBTC?
Količina u optjecaju za ZBTC je 422.21 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZBTC?
ZBTC je postigao ATH cijenu od 123,873 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZBTC?
ZBTC je vidio ATL cijenu od 74,576 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZBTC?
24-satni obujam trgovanja za ZBTC je -- USD.
Hoće li ZBTC još narasti ove godine?
ZBTC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZBTC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:59:27 (UTC+8)

