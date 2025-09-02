Zeus Network zBTC (ZBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 107,303 $ 107,303 $ 107,303 24-satna najniža cijena $ 110,247 $ 110,247 $ 110,247 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 107,303$ 107,303 $ 107,303 24-satna najviša cijena $ 110,247$ 110,247 $ 110,247 Najviša cijena ikada $ 123,873$ 123,873 $ 123,873 Najniža cijena $ 74,576$ 74,576 $ 74,576 Promjena cijene (1H) +0.30% Promjena cijene (1D) +0.69% Promjena cijene (7D) +0.19% Promjena cijene (7D) +0.19%

Zeus Network zBTC (ZBTC) cijena u stvarnom vremenu je $110,181. Tijekom protekla 24 sata, ZBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 107,303 i najviše cijene $ 110,247, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZBTC je $ 123,873, dok je najniža cijena svih vremena $ 74,576.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZBTC se promijenio za +0.30% u posljednjih sat vremena, +0.69% u posljednjih 24 sata i +0.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zeus Network zBTC (ZBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 46.51M$ 46.51M $ 46.51M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 46.51M$ 46.51M $ 46.51M Količina u optjecaju 422.21 422.21 422.21 Ukupna količina 422.21214859 422.21214859 422.21214859

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zeus Network zBTC je $ 46.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZBTC je 422.21, s ukupnom količinom od 422.21214859. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.51M.