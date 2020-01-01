Zereus AI (ZEREUS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Zereus AI (ZEREUS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Zereus AI (ZEREUS) Informacije Zereus is an AI-powered crypto trading platform that combines real-time market intelligence with seamless cross-chain execution, powered by our in-house AI Quant that has generated $100,000+ realised user gains within first month of BETA. Launched on @believecoin & @launchcoin platform following the recent rise in the meta. Platform is currently paywalled with a 2.5 sol per month subscription fees, which will be changed later to token - sol subscription Službena web stranica: https://zereus.ai/ Kupi ZEREUS odmah!

Zereus AI (ZEREUS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Zereus AI (ZEREUS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 50.30K $ 50.30K $ 50.30K Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 50.30K $ 50.30K $ 50.30K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Zereus AI (ZEREUS)

Zereus AI (ZEREUS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Zereus AI (ZEREUS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZEREUS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZEREUS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZEREUS tokena, istražite ZEREUS cijenu tokena uživo!

ZEREUS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ZEREUS? Naša ZEREUS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ZEREUS predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!