Zereus AI (ZEREUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +4.88% Promjena cijene (7D) +7.39% Promjena cijene (7D) +7.39%

Zereus AI (ZEREUS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZEREUStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZEREUS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZEREUS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +4.88% u posljednjih 24 sata i +7.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zereus AI (ZEREUS)

Tržišna kapitalizacija $ 51.29K$ 51.29K $ 51.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 51.29K$ 51.29K $ 51.29K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,999.99 999,999,999.99 999,999,999.99

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zereus AI je $ 51.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZEREUS je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999999.99. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.29K.