zerescan (ZERESCAN) Informacije I created a Solana whale transaction monitoring system integrated with Twitter and a Telegram chat. The platform automatically tweets large transactions and includes an AI agent powered by ZerePy to provide analytical insights. This AI not only posts detailed breakdowns of whale transactions but also engages with users by replying to their queries. Together, the automation and AI ensure consistent updates and interactive discussions about Solana whales, making it a dynamic and insightful tool for the community. Službena web stranica: https://x.com/0xzerescan Kupi ZERESCAN odmah!

zerescan (ZERESCAN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za zerescan (ZERESCAN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.32K $ 8.32K $ 8.32K Ukupna količina: $ 998.22M $ 998.22M $ 998.22M Količina u optjecaju: $ 998.22M $ 998.22M $ 998.22M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.32K $ 8.32K $ 8.32K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni zerescan (ZERESCAN)

zerescan (ZERESCAN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike zerescan (ZERESCAN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZERESCAN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZERESCAN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZERESCAN tokena, istražite ZERESCAN cijenu tokena uživo!

ZERESCAN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ZERESCAN? Naša ZERESCAN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ZERESCAN predviđanje cijene tokena odmah!

