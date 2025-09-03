ZerePy (ZEREPY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00317872$ 0.00317872 $ 0.00317872 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.39% Promjena cijene (7D) +3.98% Promjena cijene (7D) +3.98%

ZerePy (ZEREPY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZEREPYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZEREPY je $ 0.00317872, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZEREPY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.39% u posljednjih 24 sata i +3.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZerePy (ZEREPY)

Tržišna kapitalizacija $ 37.13K$ 37.13K $ 37.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 37.13K$ 37.13K $ 37.13K Količina u optjecaju 999.85M 999.85M 999.85M Ukupna količina 999,847,754.140176 999,847,754.140176 999,847,754.140176

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZerePy je $ 37.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZEREPY je 999.85M, s ukupnom količinom od 999847754.140176. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.13K.