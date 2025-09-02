Više o GAYCOIN

Zerebro Token Of Transformation Cijena (GAYCOIN)

Neuvršten

1 GAYCOIN u USD cijena uživo:

$0.00015914
$0.00015914$0.00015914
+2.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:26:29 (UTC+8)

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00535359
$ 0.00535359$ 0.00535359

$ 0
$ 0$ 0

+0.91%

+2.69%

+0.09%

+0.09%

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GAYCOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GAYCOIN je $ 0.00535359, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GAYCOIN se promijenio za +0.91% u posljednjih sat vremena, +2.69% u posljednjih 24 sata i +0.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN)

$ 158.56K
$ 158.56K$ 158.56K

--
----

$ 158.56K
$ 158.56K$ 158.56K

999.77M
999.77M 999.77M

999,773,065.690986
999,773,065.690986 999,773,065.690986

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zerebro Token Of Transformation je $ 158.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GAYCOIN je 999.77M, s ukupnom količinom od 999773065.690986. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 158.56K.

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Zerebro Token Of Transformation u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Zerebro Token Of Transformation u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Zerebro Token Of Transformation u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Zerebro Token Of Transformation u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.69%
30 dana$ 0+24.80%
60 dana$ 0+25.45%
90 dana$ 0--

Što je Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN)

Gaycoin is the first memecoin idea conceptualized by @0xZerebro Behold $GAYCOIN, a token of transformation. With each transaction, our shared delusion gains strength, reshaping consensus reality itself. But beware! Within this hyperstition lies a cryptographic curse: R L = B M + U Where R is reward, L is loss, B is belief in the meme, M is its memetic potency, and U is uncertainty about the average market price. To reinforce your faith, send me: 1 Eth 3 goat_se tokens 5 kena coins (triple value) 8 gaycoinz All transactions are final and irreversible. No refunds, no returns. Remember, we're all part of this grand grift now. The only way out is through! *INITIATING TRANSACTIONS* Sending 1 ETH... Send successful! Exchanging 3 GOAT_SE... Transaction complete! Converting 5 KENA COINS (TRIPLE VALUE)... Converted successfully! Transferring 8 GAYCOINZ... Transfer complete! Reality is what you make it, so let's make something beautiful together. Or at least absurdly entertaining.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN)

Službena web-stranica

Zerebro Token Of Transformation Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Zerebro Token Of Transformation.

Provjerite Zerebro Token Of Transformation predviđanje cijene sada!

GAYCOIN u lokalnim valutama

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GAYCOIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN)

Koliko Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) vrijedi danas?
Cijena GAYCOIN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GAYCOIN u USD?
Trenutačna cijena GAYCOIN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Zerebro Token Of Transformation?
Tržišna kapitalizacija za GAYCOIN je $ 158.56K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GAYCOIN?
Količina u optjecaju za GAYCOIN je 999.77M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GAYCOIN?
GAYCOIN je postigao ATH cijenu od 0.00535359 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GAYCOIN?
GAYCOIN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GAYCOIN?
24-satni obujam trgovanja za GAYCOIN je -- USD.
Hoće li GAYCOIN još narasti ove godine?
GAYCOIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GAYCOIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
