ZENZO (ZNZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 3.34$ 3.34 $ 3.34 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +26.18% Promjena cijene (1D) -0.38% Promjena cijene (7D) +49.94% Promjena cijene (7D) +49.94%

ZENZO (ZNZ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZNZtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZNZ je $ 3.34, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZNZ se promijenio za +26.18% u posljednjih sat vremena, -0.38% u posljednjih 24 sata i +49.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZENZO (ZNZ)

Tržišna kapitalizacija $ 19.15K$ 19.15K $ 19.15K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 55.57K$ 55.57K $ 55.57K Količina u optjecaju 28.61M 28.61M 28.61M Ukupna količina 83,000,000.0 83,000,000.0 83,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZENZO je $ 19.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZNZ je 28.61M, s ukupnom količinom od 83000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.57K.