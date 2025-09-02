ZENY (ZENY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.076285 $ 0.076285 $ 0.076285 24-satna najniža cijena $ 0.077462 $ 0.077462 $ 0.077462 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.076285$ 0.076285 $ 0.076285 24-satna najviša cijena $ 0.077462$ 0.077462 $ 0.077462 Najviša cijena ikada $ 0.14713$ 0.14713 $ 0.14713 Najniža cijena $ 0.072317$ 0.072317 $ 0.072317 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.11% Promjena cijene (7D) +0.14% Promjena cijene (7D) +0.14%

ZENY (ZENY) cijena u stvarnom vremenu je $0.077378. Tijekom protekla 24 sata, ZENYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.076285 i najviše cijene $ 0.077462, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZENY je $ 0.14713, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.072317.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZENY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.11% u posljednjih 24 sata i +0.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZENY (ZENY)

Tržišna kapitalizacija $ 206.89K$ 206.89K $ 206.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.74M$ 7.74M $ 7.74M Količina u optjecaju 2.67M 2.67M 2.67M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZENY je $ 206.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZENY je 2.67M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.74M.