Zentra Cijena danas

Trenutačna cijena Zentra (ZNTR) danas je $ 0.00001333, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ZNTR u USD je $ 0.00001333 po ZNTR.

Zentra trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 13,331.13, s količinom u optjecaju od 1.00B ZNTR. Tijekom posljednja 24 sata, ZNTR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00036058, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001215.

U kratkoročnim performansama, ZNTR se kretao -- u posljednjem satu i -8.28% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Zentra (ZNTR)

Tržišna kapitalizacija $ 13.33K$ 13.33K $ 13.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.33K$ 13.33K $ 13.33K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zentra je $ 13.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZNTR je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.33K.