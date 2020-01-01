Zenrock BTC (ZENBTC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Zenrock BTC (ZENBTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

zenBTC is a fully decentralized wrapped Bitcoin product with built-in native yield, that launched in early 2025. Positioned at the crossroads of two major ecosystems—wrapped Bitcoin solutions and liquid restaking tokens—zenBTC redefines Bitcoin interoperability and utility in DeFi. zenBTC leverages Zenrock's proprietary distributed MPC (dMPC) technology to eliminate centralized control over locked Bitcoin. dMPC is an advanced security layer that gives users direct, permissionless control over their digital assets. While traditional MPC is a proven, institutional-grade cryptographic standard, dMPC represents the next evolution of this technology. It is fully decentralized and operates on-chain. With dMPC, key shards are distributed across a network of independent third-party node operators, ensuring that no single entity ever holds the complete private key. Only the initial user can make a key request and complete transaction signings. This eliminates risks associated with centralized custody and the need for institutional trust. When minting zenBTC tokens, deposited Bitcoin remains locked on the Bitcoin blockchain, untouched until zenBTC is redeemed. zenBTC's dMPC security is underpinned by Zenrock's native utility and governance token, $ROCK, which serves as the foundation of the entire Zenrock ecosystem.

Zenrock BTC (ZENBTC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Zenrock BTC (ZENBTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 109.77M $ 109.77M $ 109.77M Ukupna količina: $ 1.00K $ 1.00K $ 1.00K Količina u optjecaju: $ 1.00K $ 1.00K $ 1.00K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 109.77M $ 109.77M $ 109.77M Povijesni maksimum: $ 125,009 $ 125,009 $ 125,009 Povijesni minimum: $ 96,859 $ 96,859 $ 96,859 Trenutna cijena: $ 109,969 $ 109,969 $ 109,969 Saznajte više o cijeni Zenrock BTC (ZENBTC)

Zenrock BTC (ZENBTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Zenrock BTC (ZENBTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZENBTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZENBTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZENBTC tokena, istražite ZENBTC cijenu tokena uživo!

