Zenrock BTC (ZENBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 107,784 24-satna najviša cijena $ 110,959 Najviša cijena ikada $ 125,009 Najniža cijena $ 96,859 Promjena cijene (1H) +0.36% Promjena cijene (1D) +0.81% Promjena cijene (7D) +0.50%

Zenrock BTC (ZENBTC) cijena u stvarnom vremenu je $110,751. Tijekom protekla 24 sata, ZENBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 107,784 i najviše cijene $ 110,959, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZENBTC je $ 125,009, dok je najniža cijena svih vremena $ 96,859.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZENBTC se promijenio za +0.36% u posljednjih sat vremena, +0.81% u posljednjih 24 sata i +0.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zenrock BTC (ZENBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 110.75M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 110.75M Količina u optjecaju 1.00K Ukupna količina 1,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zenrock BTC je $ 110.75M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZENBTC je 1.00K, s ukupnom količinom od 1000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 110.75M.