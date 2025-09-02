Zenon (ZNN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.110964 24-satna najviša cijena $ 0.502543 Najviša cijena ikada $ 5.53 Najniža cijena $ 0.110964 Promjena cijene (1H) -0.14% Promjena cijene (1D) -0.77% Promjena cijene (7D) +2.78%

Zenon (ZNN) cijena u stvarnom vremenu je $0.498193. Tijekom protekla 24 sata, ZNNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.110964 i najviše cijene $ 0.502543, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZNN je $ 5.53, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.110964.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZNN se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, -0.77% u posljednjih 24 sata i +2.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zenon (ZNN)

Tržišna kapitalizacija $ 6.32M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.32M Količina u optjecaju 12.68M Ukupna količina 12,679,508.77363519

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zenon je $ 6.32M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZNN je 12.68M, s ukupnom količinom od 12679508.77363519. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.32M.