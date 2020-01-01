ZENKOKU (CDB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ZENKOKU (CDB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ZENKOKU (CDB) Informacije We are building ZENKOKU ($CDB) — a utility-focused token project on Solana that integrates blockchain with Japan’s national-scale corporate data and financial infrastructure. Our goal is to provide real-world utility to a Web3 token, allowing it to be used for: 1.Press release payments by businesses 2.B2B settlements via on-chain corporate identity verification 3.Governance voting for ecosystem development 4.A Solana-native fundraising platform for Japanese startups ZENKOKU leverages a database of over 2400+ verified companies across Japan and aims to make Web3 accessible to traditional enterprises. All $CDB transactions will be recorded on Solana, bringing transparency and accountability. Additionally, we are developing a token burn and reward mechanism that redistributes value to long-term holders and incentivizes real business use. Our mission is to bridge Japan’s traditional corporate world and the decentralized economy through practical blockchain applications, starting with $CDB as a gateway. Službena web stranica: https://companydata.tsujigawa.com/ Bijela knjiga: https://companydata.tsujigawa.com/zenkoku-cdb-whitepaper/ Kupi CDB odmah!

ZENKOKU (CDB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ZENKOKU (CDB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 258.12K $ 258.12K $ 258.12K Ukupna količina: $ 968.35M $ 968.35M $ 968.35M Količina u optjecaju: $ 968.35M $ 968.35M $ 968.35M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 258.12K $ 258.12K $ 258.12K Povijesni maksimum: $ 0.00397408 $ 0.00397408 $ 0.00397408 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00026657 $ 0.00026657 $ 0.00026657 Saznajte više o cijeni ZENKOKU (CDB)

ZENKOKU (CDB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ZENKOKU (CDB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CDB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CDB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CDB tokena, istražite CDB cijenu tokena uživo!

