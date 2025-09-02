ZENKOKU (CDB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00397408$ 0.00397408 $ 0.00397408 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.29% Promjena cijene (1D) -2.13% Promjena cijene (7D) +1.88% Promjena cijene (7D) +1.88%

ZENKOKU (CDB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CDBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CDB je $ 0.00397408, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CDB se promijenio za -0.29% u posljednjih sat vremena, -2.13% u posljednjih 24 sata i +1.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZENKOKU (CDB)

Tržišna kapitalizacija $ 205.45K$ 205.45K $ 205.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 205.45K$ 205.45K $ 205.45K Količina u optjecaju 968.35M 968.35M 968.35M Ukupna količina 968,345,921.846907 968,345,921.846907 968,345,921.846907

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZENKOKU je $ 205.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CDB je 968.35M, s ukupnom količinom od 968345921.846907. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 205.45K.