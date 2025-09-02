Više o CDB

ZENKOKU Cijena (CDB)

Neuvršten

1 CDB u USD cijena uživo:

$0.00021217
$0.00021217$0.00021217
-2.10%1D
Grafikon aktualnih cijena ZENKOKU (CDB)
ZENKOKU (CDB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00397408
$ 0.00397408$ 0.00397408

$ 0
$ 0$ 0

-0.29%

-2.13%

+1.88%

+1.88%

ZENKOKU (CDB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CDBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CDB je $ 0.00397408, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CDB se promijenio za -0.29% u posljednjih sat vremena, -2.13% u posljednjih 24 sata i +1.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZENKOKU (CDB)

$ 205.45K
$ 205.45K$ 205.45K

--
----

$ 205.45K
$ 205.45K$ 205.45K

968.35M
968.35M 968.35M

968,345,921.846907
968,345,921.846907 968,345,921.846907

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZENKOKU je $ 205.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CDB je 968.35M, s ukupnom količinom od 968345921.846907. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 205.45K.

ZENKOKU (CDB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ZENKOKU u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ZENKOKU u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ZENKOKU u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ZENKOKU u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.13%
30 dana$ 0-84.50%
60 dana$ 0-89.64%
90 dana$ 0--

Što je ZENKOKU (CDB)

We are building ZENKOKU ($CDB) — a utility-focused token project on Solana that integrates blockchain with Japan’s national-scale corporate data and financial infrastructure. Our goal is to provide real-world utility to a Web3 token, allowing it to be used for: 1.Press release payments by businesses 2.B2B settlements via on-chain corporate identity verification 3.Governance voting for ecosystem development 4.A Solana-native fundraising platform for Japanese startups ZENKOKU leverages a database of over 2400+ verified companies across Japan and aims to make Web3 accessible to traditional enterprises. All $CDB transactions will be recorded on Solana, bringing transparency and accountability. Additionally, we are developing a token burn and reward mechanism that redistributes value to long-term holders and incentivizes real business use. Our mission is to bridge Japan’s traditional corporate world and the decentralized economy through practical blockchain applications, starting with $CDB as a gateway.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

ZENKOKU Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ZENKOKU (CDB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ZENKOKU (CDB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ZENKOKU.

Provjerite ZENKOKU predviđanje cijene sada!

CDB u lokalnim valutama

ZENKOKU (CDB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ZENKOKU (CDB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CDB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ZENKOKU (CDB)

Koliko ZENKOKU (CDB) vrijedi danas?
Cijena CDB uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CDB u USD?
Trenutačna cijena CDB u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ZENKOKU?
Tržišna kapitalizacija za CDB je $ 205.45K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CDB?
Količina u optjecaju za CDB je 968.35M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CDB?
CDB je postigao ATH cijenu od 0.00397408 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CDB?
CDB je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CDB?
24-satni obujam trgovanja za CDB je -- USD.
Hoće li CDB još narasti ove godine?
CDB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CDB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
