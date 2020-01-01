Zenith by Virtuals (ZENITH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Zenith by Virtuals (ZENITH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Zenith by Virtuals (ZENITH) Informacije Meet Zenith, the first AI-powered autonomous company revolutionizing asset management! Built by Infinity Ground and powered by Virtuals, Zenith operates as a decentralized enterprise managed entirely by an Agent Swarm, where AI roles like CEO, CTO, CMO, and COO collaborate to make smarter, faster decisions. Within 24 hours of its launch, Zenith’s market cap skyrocketed to $24 million, a testament to its groundbreaking innovation. Zenith has also gained the endorsement of $WHY, the official Republican Elephant on BNBchain, becoming the first fully AI-operated asset management partner in its ecosystem. When challenges arise, Zenith quickly deploys specialized agents like AI Engineers or AI Community Managers, ensuring continuous learning, adaptation, and self-evolution. Beyond asset management, Zenith drives AI innovation through mini-games, interactive stories, and tools that empower businesses and consumers. Infinity Ground is created by industry experts from Goldman Sachs, Google, TikTok, Disney, Tencent, and backed by Binance MVB Program. Zenith is leading the charge in AI-powered enterprises. Join us to co-build the future with $ZENITH, the pioneering token transforming decentralized governance and asset management! Službena web stranica: http://zenith.infinityg.ai/ Kupi ZENITH odmah!

Zenith by Virtuals (ZENITH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Zenith by Virtuals (ZENITH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 31.69K $ 31.69K $ 31.69K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 31.69K $ 31.69K $ 31.69K Povijesni maksimum: $ 0.01020338 $ 0.01020338 $ 0.01020338 Povijesni minimum: $ 0.00002228 $ 0.00002228 $ 0.00002228 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Zenith by Virtuals (ZENITH)

Zenith by Virtuals (ZENITH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Zenith by Virtuals (ZENITH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZENITH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZENITH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZENITH tokena, istražite ZENITH cijenu tokena uživo!

