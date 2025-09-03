ZELIX (ZELIX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00178273$ 0.00178273 $ 0.00178273 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.03% Promjena cijene (1D) +1.37% Promjena cijene (7D) -24.46% Promjena cijene (7D) -24.46%

ZELIX (ZELIX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZELIXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZELIX je $ 0.00178273, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZELIX se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, +1.37% u posljednjih 24 sata i -24.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZELIX (ZELIX)

Tržišna kapitalizacija $ 71.61K$ 71.61K $ 71.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 126.90K$ 126.90K $ 126.90K Količina u optjecaju 5.64B 5.64B 5.64B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZELIX je $ 71.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZELIX je 5.64B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 126.90K.