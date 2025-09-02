Zeitgeist (ZTG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00322863 $ 0.00322863 $ 0.00322863 24-satna najniža cijena $ 0.00331784 $ 0.00331784 $ 0.00331784 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00322863$ 0.00322863 $ 0.00322863 24-satna najviša cijena $ 0.00331784$ 0.00331784 $ 0.00331784 Najviša cijena ikada $ 0.325145$ 0.325145 $ 0.325145 Najniža cijena $ 0.00322863$ 0.00322863 $ 0.00322863 Promjena cijene (1H) -0.42% Promjena cijene (1D) -1.50% Promjena cijene (7D) -1.49% Promjena cijene (7D) -1.49%

Zeitgeist (ZTG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00325932. Tijekom protekla 24 sata, ZTGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00322863 i najviše cijene $ 0.00331784, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZTG je $ 0.325145, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00322863.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZTG se promijenio za -0.42% u posljednjih sat vremena, -1.50% u posljednjih 24 sata i -1.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zeitgeist (ZTG)

Tržišna kapitalizacija $ 300.30K$ 300.30K $ 300.30K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 376.33K$ 376.33K $ 376.33K Količina u optjecaju 92.14M 92.14M 92.14M Ukupna količina 115,463,187.5308444 115,463,187.5308444 115,463,187.5308444

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zeitgeist je $ 300.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZTG je 92.14M, s ukupnom količinom od 115463187.5308444. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 376.33K.