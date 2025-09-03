Zegent AI (ZGEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00545982$ 0.00545982 $ 0.00545982 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.74% Promjena cijene (1D) +0.24% Promjena cijene (7D) -6.96% Promjena cijene (7D) -6.96%

Zegent AI (ZGEN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZGENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZGEN je $ 0.00545982, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZGEN se promijenio za +0.74% u posljednjih sat vremena, +0.24% u posljednjih 24 sata i -6.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zegent AI (ZGEN)

Tržišna kapitalizacija $ 78.68K$ 78.68K $ 78.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 78.68K$ 78.68K $ 78.68K Količina u optjecaju 827.02M 827.02M 827.02M Ukupna količina 827,018,766.6633686 827,018,766.6633686 827,018,766.6633686

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zegent AI je $ 78.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZGEN je 827.02M, s ukupnom količinom od 827018766.6633686. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 78.68K.