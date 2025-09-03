Zegent AI Cijena (ZGEN)
+0.74%
+0.24%
-6.96%
-6.96%
Zegent AI (ZGEN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZGENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZGEN je $ 0.00545982, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZGEN se promijenio za +0.74% u posljednjih sat vremena, +0.24% u posljednjih 24 sata i -6.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Zegent AI je $ 78.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZGEN je 827.02M, s ukupnom količinom od 827018766.6633686. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 78.68K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Zegent AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Zegent AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Zegent AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Zegent AI u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+0.24%
|30 dana
|$ 0
|-5.72%
|60 dana
|$ 0
|+123.31%
|90 dana
|$ 0
|--
Experience AI Agents in your browser Zegent is an innovative AI-powered platform designed to enhance and simplify the Web3 experience. The project revolves around a suite of intelligent AI agents that are integrated directly into users' browsers via a Chrome extension. These agents provide real-time assistance and insights across various aspects of the Web3 ecosystem: Etherscan Agent: Analyzes on-chain data and transactions, making it easier for users to understand and interpret blockchain activity. 2. Trading Agent: Offers real-time market insights and trading suggestions, helping users make more informed investment decisions. Twitter Agent: Analyzes Twitter data and sentiment related to crypto projects and influencers, keeping users ahead of market trends and potential risks. The core mission of Zegent is to empower users with AI-driven efficiency tools, making Web3 navigation more accessible and informed. By combining on-chain analysis, market insights, and social media sentiment in one platform, Zegent aims to provide a comprehensive toolkit for anyone engaging with the Web3 space. The project also includes its own token, ZGEN, which is integrated into the ecosystem for various utilities including access to premium features, staking rewards, and governance. In essence, Zegent is about bridging the complexity gap in Web3, using advanced AI to provide users with the insights and tools they need to navigate this space more effectively and confidently.
