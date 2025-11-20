Zeek Coin Cijena danas

Trenutačna cijena Zeek Coin (MEOW) danas je --, s promjenom od 1.86% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MEOW u USD je -- po MEOW.

Zeek Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 113,280, s količinom u optjecaju od 805.72B MEOW. Tijekom posljednja 24 sata, MEOW trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00003533, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, MEOW se kretao -0.96% u posljednjem satu i -34.73% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Zeek Coin (MEOW)

Tržišna kapitalizacija $ 113.28K$ 113.28K $ 113.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 140.60K$ 140.60K $ 140.60K Količina u optjecaju 805.72B 805.72B 805.72B Ukupna količina 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

