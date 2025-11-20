Zedxion USDZ Cijena danas

Trenutačna cijena Zedxion USDZ (USDZ) danas je $ 0.939788, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije USDZ u USD je $ 0.939788 po USDZ.

Zedxion USDZ trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,211,210, s količinom u optjecaju od 8.74M USDZ. Tijekom posljednja 24 sata, USDZ trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2.75, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.072763.

U kratkoročnim performansama, USDZ se kretao -- u posljednjem satu i -0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Zedxion USDZ (USDZ)

Tržišna kapitalizacija $ 8.21M$ 8.21M $ 8.21M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 81.76B$ 81.76B $ 81.76B Količina u optjecaju 8.74M 8.74M 8.74M Ukupna količina 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zedxion USDZ je $ 8.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDZ je 8.74M, s ukupnom količinom od 87000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 81.76B.