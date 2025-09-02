Zedxion (ZEDXION) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.490312 $ 0.490312 $ 0.490312 24-satna najniža cijena $ 0.501803 $ 0.501803 $ 0.501803 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.490312$ 0.490312 $ 0.490312 24-satna najviša cijena $ 0.501803$ 0.501803 $ 0.501803 Najviša cijena ikada $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.23% Promjena cijene (1D) -0.36% Promjena cijene (7D) -0.40% Promjena cijene (7D) -0.40%

Zedxion (ZEDXION) cijena u stvarnom vremenu je $0.499212. Tijekom protekla 24 sata, ZEDXIONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.490312 i najviše cijene $ 0.501803, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZEDXION je $ 1.45, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZEDXION se promijenio za +0.23% u posljednjih sat vremena, -0.36% u posljednjih 24 sata i -0.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zedxion (ZEDXION)

Tržišna kapitalizacija $ 61.07M$ 61.07M $ 61.07M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.37B$ 2.37B $ 2.37B Količina u optjecaju 122.32M 122.32M 122.32M Ukupna količina 4,756,558,137.0 4,756,558,137.0 4,756,558,137.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zedxion je $ 61.07M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZEDXION je 122.32M, s ukupnom količinom od 4756558137.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.37B.