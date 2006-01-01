Zeck Murris (ZECK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Zeck Murris (ZECK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Zeck Murris (ZECK) Informacije Zeck Murris is a memecoin on the Solana ecosystem, portrayed after Zack Morris, a famous retail investor who helped millions of other retail investors around the world. The purpose of the memecoin is to spread the news of Zack in an enjoyable manner. Službena web stranica: https://www.zecketteck.xyz/ Bijela knjiga: https://www.zecketteck.xyz/ Kupi ZECK odmah!

Zeck Murris (ZECK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Zeck Murris (ZECK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.30K $ 10.30K $ 10.30K Ukupna količina: $ 973.77M $ 973.77M $ 973.77M Količina u optjecaju: $ 973.77M $ 973.77M $ 973.77M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.30K $ 10.30K $ 10.30K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Zeck Murris (ZECK)

Zeck Murris (ZECK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Zeck Murris (ZECK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZECK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZECK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZECK tokena, istražite ZECK cijenu tokena uživo!

ZECK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ZECK? Naša ZECK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ZECK predviđanje cijene tokena odmah!

