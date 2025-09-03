Zeck Murris (ZECK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.69% Promjena cijene (7D) +1.69%

Zeck Murris (ZECK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZECKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZECK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZECK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zeck Murris (ZECK)

Tržišna kapitalizacija $ 9.99K$ 9.99K $ 9.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.99K$ 9.99K $ 9.99K Količina u optjecaju 973.77M 973.77M 973.77M Ukupna količina 973,772,629.655278 973,772,629.655278 973,772,629.655278

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zeck Murris je $ 9.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZECK je 973.77M, s ukupnom količinom od 973772629.655278. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.99K.