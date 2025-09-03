Više o ZECK

Zeck Murris Logotip

Zeck Murris Cijena (ZECK)

Neuvršten

Grafikon aktualnih cijena Zeck Murris (ZECK)
Zeck Murris (ZECK) Informacije o cijeni (USD)

Zeck Murris (ZECK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZECKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZECK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZECK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.69% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Zeck Murris (ZECK)

$ 9.99K
$ 9.99K$ 9.99K

$ 9.99K
$ 9.99K$ 9.99K

973.77M
973.77M 973.77M

973,772,629.655278
973,772,629.655278 973,772,629.655278

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zeck Murris je $ 9.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZECK je 973.77M, s ukupnom količinom od 973772629.655278. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.99K.

Zeck Murris (ZECK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Zeck Murris u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Zeck Murris u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Zeck Murris u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Zeck Murris u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+12.09%
60 dana$ 0+30.54%
90 dana$ 0--

Što je Zeck Murris (ZECK)

Zeck Murris is a memecoin on the Solana ecosystem, portrayed after Zack Morris, a famous retail investor who helped millions of other retail investors around the world. The purpose of the memecoin is to spread the news of Zack in an enjoyable manner.

Zeck Murris Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Zeck Murris (ZECK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Zeck Murris (ZECK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Zeck Murris.

Provjerite Zeck Murris predviđanje cijene sada!

ZECK u lokalnim valutama

Zeck Murris (ZECK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Zeck Murris (ZECK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZECK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Zeck Murris (ZECK)

Koliko Zeck Murris (ZECK) vrijedi danas?
Cijena ZECK uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZECK u USD?
Trenutačna cijena ZECK u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Zeck Murris?
Tržišna kapitalizacija za ZECK je $ 9.99K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZECK?
Količina u optjecaju za ZECK je 973.77M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZECK?
ZECK je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZECK?
ZECK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZECK?
24-satni obujam trgovanja za ZECK je -- USD.
Hoće li ZECK još narasti ove godine?
ZECK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZECK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
