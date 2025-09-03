Zebi Cijena (ZCO)
--
--
-0.05%
-0.05%
Zebi (ZCO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZCOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZCO je $ 0.225077, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZCO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Zebi je $ 34.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZCO je 500.00M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.21K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Zebi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Zebi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Zebi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Zebi u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|--
|30 dana
|$ 0
|-50.29%
|60 dana
|$ 0
|+46.61%
|90 dana
|$ 0
|--
Zebi is a young and innovative organization founded, mentored and managed by Oxford, MIT, Stanford, and IIT veterans and thought leaders from Silicon Valley with experience in Google, Uber, Amazon, Microsoft, and Oracle. Zebi specializes in providing Blockchain based offerings to governments and enterprises to leverage and protect their high value and sensitive data. India’s big data generation is increasing exponentially and is expected to reach 3 Zebibytes per year (Zebibyte = 1024^7 bytes) by 2020, driven by continued growth of internet usage, social networks, proliferation of smartphones, as well as the digital initiatives and structural reforms undertaken by the government. At the same time, incidents of data crimes such as data hacks, data leaks, data tampering, identity thefts are on the rise, which are costing Indian organizations and consumers more than $30 billion annually. Zebi specializes in providing blockchain based solutions to governments and enterprises to leverage and protect their high value and sensitive data. Zebi is one of the few enterprise grade product companies based in India offering best of the expertise of Silicon Valley at Indian prices Recognizing the need and opportunity to enable with technology the enforcement of data protection regulations, Zebi has created a Blockchain driven, unique and holistic solution to make high value and sensitive data readily available for legitimate use. Zebi safeguards data against hacking and tampering, while obtaining consent from individuals. The solution comprises of Zebi Chain™ to provide immutability to critical records, coupled with a central hub called Zebi Data Gateway which enables secure and instant data exchange through Data-as-a-Service (DaaS) APIs. Zebi’s innovative, proprietary solution set is one of the first in industry and is patent pending.
