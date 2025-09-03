Zebi (ZCO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.225077$ 0.225077 $ 0.225077 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.05% Promjena cijene (7D) -0.05%

Zebi (ZCO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZCOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZCO je $ 0.225077, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZCO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zebi (ZCO)

Tržišna kapitalizacija $ 34.21K$ 34.21K $ 34.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 34.21K$ 34.21K $ 34.21K Količina u optjecaju 500.00M 500.00M 500.00M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zebi je $ 34.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZCO je 500.00M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.21K.