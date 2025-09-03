Više o ZCO

Zebi Logotip

Zebi Cijena (ZCO)

Neuvršten

1 ZCO u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Zebi (ZCO)
Zebi (ZCO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.225077
$ 0.225077$ 0.225077

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.05%

-0.05%

Zebi (ZCO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZCOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZCO je $ 0.225077, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZCO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zebi (ZCO)

$ 34.21K
$ 34.21K$ 34.21K

--
----

$ 34.21K
$ 34.21K$ 34.21K

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zebi je $ 34.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZCO je 500.00M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.21K.

Zebi (ZCO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Zebi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Zebi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Zebi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Zebi u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-50.29%
60 dana$ 0+46.61%
90 dana$ 0--

Što je Zebi (ZCO)

Zebi is a young and innovative organization founded, mentored and managed by Oxford, MIT, Stanford, and IIT veterans and thought leaders from Silicon Valley with experience in Google, Uber, Amazon, Microsoft, and Oracle. Zebi specializes in providing Blockchain based offerings to governments and enterprises to leverage and protect their high value and sensitive data. India’s big data generation is increasing exponentially and is expected to reach 3 Zebibytes per year (Zebibyte = 1024^7 bytes) by 2020, driven by continued growth of internet usage, social networks, proliferation of smartphones, as well as the digital initiatives and structural reforms undertaken by the government. At the same time, incidents of data crimes such as data hacks, data leaks, data tampering, identity thefts are on the rise, which are costing Indian organizations and consumers more than $30 billion annually. Zebi specializes in providing blockchain based solutions to governments and enterprises to leverage and protect their high value and sensitive data. Zebi is one of the few enterprise grade product companies based in India offering best of the expertise of Silicon Valley at Indian prices Recognizing the need and opportunity to enable with technology the enforcement of data protection regulations, Zebi has created a Blockchain driven, unique and holistic solution to make high value and sensitive data readily available for legitimate use. Zebi safeguards data against hacking and tampering, while obtaining consent from individuals. The solution comprises of Zebi Chain™ to provide immutability to critical records, coupled with a central hub called Zebi Data Gateway which enables secure and instant data exchange through Data-as-a-Service (DaaS) APIs. Zebi’s innovative, proprietary solution set is one of the first in industry and is patent pending.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Zebi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Zebi (ZCO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Zebi (ZCO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Zebi.

Provjerite Zebi predviđanje cijene sada!

ZCO u lokalnim valutama

Zebi (ZCO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Zebi (ZCO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZCO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Zebi (ZCO)

Koliko Zebi (ZCO) vrijedi danas?
Cijena ZCO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZCO u USD?
Trenutačna cijena ZCO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Zebi?
Tržišna kapitalizacija za ZCO je $ 34.21K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZCO?
Količina u optjecaju za ZCO je 500.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZCO?
ZCO je postigao ATH cijenu od 0.225077 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZCO?
ZCO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZCO?
24-satni obujam trgovanja za ZCO je -- USD.
Hoće li ZCO još narasti ove godine?
ZCO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZCO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.