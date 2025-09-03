ZEBECIAN ($ZBEC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.65% Promjena cijene (1D) +4.41% Promjena cijene (7D) +2.23% Promjena cijene (7D) +2.23%

ZEBECIAN ($ZBEC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $ZBECtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $ZBEC je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $ZBEC se promijenio za +1.65% u posljednjih sat vremena, +4.41% u posljednjih 24 sata i +2.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZEBECIAN ($ZBEC)

Tržišna kapitalizacija $ 17.64K$ 17.64K $ 17.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.64K$ 17.64K $ 17.64K Količina u optjecaju 999.33M 999.33M 999.33M Ukupna količina 999,325,549.480538 999,325,549.480538 999,325,549.480538

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZEBECIAN je $ 17.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $ZBEC je 999.33M, s ukupnom količinom od 999325549.480538. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.64K.