ZEAL (ZEAL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ZEAL (ZEAL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ZEAL (ZEAL) Informacije Zealous Swap is the first automated market maker (AMM) decentralized exchange (DEX) on the Kaspa blockchain, designed to bring fast, secure, and capital-efficient trading to the ecosystem. The platform introduces several innovative features, including an NFT-based fee system that allows users to unlock trading benefits, protocol-owned liquidity (POL) for long-term sustainability, an on-chain insurance fund for user protection, and a modular fee engine that adapts to different trading needs. Zealous Swap aims to become the default liquidity layer on Kaspa, supporting a thriving DeFi ecosystem with user-first design and scalable infrastructure. Službena web stranica: https://www.zealousswap.com/ Bijela knjiga: https://github.com/zealousswap/whitepaper Kupi ZEAL odmah!

ZEAL (ZEAL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ZEAL (ZEAL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.79M $ 3.79M $ 3.79M Ukupna količina: $ 240.00M $ 240.00M $ 240.00M Količina u optjecaju: $ 51.10M $ 51.10M $ 51.10M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.80M $ 17.80M $ 17.80M Povijesni maksimum: $ 0.199965 $ 0.199965 $ 0.199965 Povijesni minimum: $ 0.02501069 $ 0.02501069 $ 0.02501069 Trenutna cijena: $ 0.074108 $ 0.074108 $ 0.074108 Saznajte više o cijeni ZEAL (ZEAL)

ZEAL (ZEAL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ZEAL (ZEAL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZEAL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZEAL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZEAL tokena, istražite ZEAL cijenu tokena uživo!

ZEAL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ZEAL? Naša ZEAL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ZEAL predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!