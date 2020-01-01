ZEAL (ZEAL) Tokenomika

ZEAL (ZEAL) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u ZEAL (ZEAL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
ZEAL (ZEAL) Informacije

Zealous Swap is the first automated market maker (AMM) decentralized exchange (DEX) on the Kaspa blockchain, designed to bring fast, secure, and capital-efficient trading to the ecosystem. The platform introduces several innovative features, including an NFT-based fee system that allows users to unlock trading benefits, protocol-owned liquidity (POL) for long-term sustainability, an on-chain insurance fund for user protection, and a modular fee engine that adapts to different trading needs. Zealous Swap aims to become the default liquidity layer on Kaspa, supporting a thriving DeFi ecosystem with user-first design and scalable infrastructure.

Službena web stranica:
https://www.zealousswap.com/
Bijela knjiga:
https://github.com/zealousswap/whitepaper

ZEAL (ZEAL) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ZEAL (ZEAL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 3.79M
$ 3.79M$ 3.79M
Ukupna količina:
$ 240.00M
$ 240.00M$ 240.00M
Količina u optjecaju:
$ 51.10M
$ 51.10M$ 51.10M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 17.80M
$ 17.80M$ 17.80M
Povijesni maksimum:
$ 0.199965
$ 0.199965$ 0.199965
Povijesni minimum:
$ 0.02501069
$ 0.02501069$ 0.02501069
Trenutna cijena:
$ 0.074108
$ 0.074108$ 0.074108

ZEAL (ZEAL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike ZEAL (ZEAL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ZEAL tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ZEAL tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ZEAL tokena, istražite ZEAL cijenu tokena uživo!

