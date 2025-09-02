ZEAL (ZEAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.082044 $ 0.082044 $ 0.082044 24-satna najniža cijena $ 0.097536 $ 0.097536 $ 0.097536 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.082044$ 0.082044 $ 0.082044 24-satna najviša cijena $ 0.097536$ 0.097536 $ 0.097536 Najviša cijena ikada $ 0.199965$ 0.199965 $ 0.199965 Najniža cijena $ 0.02501069$ 0.02501069 $ 0.02501069 Promjena cijene (1H) +1.90% Promjena cijene (1D) -11.44% Promjena cijene (7D) -26.02% Promjena cijene (7D) -26.02%

ZEAL (ZEAL) cijena u stvarnom vremenu je $0.08421. Tijekom protekla 24 sata, ZEALtrgovalo je između najniže cijene $ 0.082044 i najviše cijene $ 0.097536, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZEAL je $ 0.199965, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02501069.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZEAL se promijenio za +1.90% u posljednjih sat vremena, -11.44% u posljednjih 24 sata i -26.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZEAL (ZEAL)

Tržišna kapitalizacija $ 4.30M$ 4.30M $ 4.30M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.21M$ 20.21M $ 20.21M Količina u optjecaju 51.10M 51.10M 51.10M Ukupna količina 240,000,000.0 240,000,000.0 240,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZEAL je $ 4.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZEAL je 51.10M, s ukupnom količinom od 240000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.21M.