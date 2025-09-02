Više o ZEAL

ZEAL Informacije o cijeni

ZEAL Bijela knjiga

ZEAL Službena web stranica

ZEAL Tokenomija

ZEAL Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

ZEAL Logotip

ZEAL Cijena (ZEAL)

Neuvršten

1 ZEAL u USD cijena uživo:

$0.08421
$0.08421$0.08421
-11.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena ZEAL (ZEAL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:14:05 (UTC+8)

ZEAL (ZEAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.082044
$ 0.082044$ 0.082044
24-satna najniža cijena
$ 0.097536
$ 0.097536$ 0.097536
24-satna najviša cijena

$ 0.082044
$ 0.082044$ 0.082044

$ 0.097536
$ 0.097536$ 0.097536

$ 0.199965
$ 0.199965$ 0.199965

$ 0.02501069
$ 0.02501069$ 0.02501069

+1.90%

-11.44%

-26.02%

-26.02%

ZEAL (ZEAL) cijena u stvarnom vremenu je $0.08421. Tijekom protekla 24 sata, ZEALtrgovalo je između najniže cijene $ 0.082044 i najviše cijene $ 0.097536, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZEAL je $ 0.199965, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02501069.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZEAL se promijenio za +1.90% u posljednjih sat vremena, -11.44% u posljednjih 24 sata i -26.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZEAL (ZEAL)

$ 4.30M
$ 4.30M$ 4.30M

--
----

$ 20.21M
$ 20.21M$ 20.21M

51.10M
51.10M 51.10M

240,000,000.0
240,000,000.0 240,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZEAL je $ 4.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZEAL je 51.10M, s ukupnom količinom od 240000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.21M.

ZEAL (ZEAL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ZEAL u USD iznosila je $ -0.01088313924159564.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ZEAL u USD iznosila je $ -0.0089207526.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ZEAL u USD iznosila je $ -0.0219815889.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ZEAL u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.01088313924159564-11.44%
30 dana$ -0.0089207526-10.59%
60 dana$ -0.0219815889-26.10%
90 dana$ 0--

Što je ZEAL (ZEAL)

Zealous Swap is the first automated market maker (AMM) decentralized exchange (DEX) on the Kaspa blockchain, designed to bring fast, secure, and capital-efficient trading to the ecosystem. The platform introduces several innovative features, including an NFT-based fee system that allows users to unlock trading benefits, protocol-owned liquidity (POL) for long-term sustainability, an on-chain insurance fund for user protection, and a modular fee engine that adapts to different trading needs. Zealous Swap aims to become the default liquidity layer on Kaspa, supporting a thriving DeFi ecosystem with user-first design and scalable infrastructure.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

ZEAL Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ZEAL (ZEAL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ZEAL (ZEAL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ZEAL.

Provjerite ZEAL predviđanje cijene sada!

ZEAL u lokalnim valutama

ZEAL (ZEAL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ZEAL (ZEAL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZEAL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ZEAL (ZEAL)

Koliko ZEAL (ZEAL) vrijedi danas?
Cijena ZEAL uživo u USD je 0.08421 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZEAL u USD?
Trenutačna cijena ZEAL u USD je $ 0.08421. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ZEAL?
Tržišna kapitalizacija za ZEAL je $ 4.30M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZEAL?
Količina u optjecaju za ZEAL je 51.10M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZEAL?
ZEAL je postigao ATH cijenu od 0.199965 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZEAL?
ZEAL je vidio ATL cijenu od 0.02501069 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZEAL?
24-satni obujam trgovanja za ZEAL je -- USD.
Hoće li ZEAL još narasti ove godine?
ZEAL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZEAL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:14:05 (UTC+8)

ZEAL (ZEAL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.