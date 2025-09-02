Zclassic (ZCL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00537635 $ 0.00537635 $ 0.00537635 24-satna najniža cijena $ 0.00553359 $ 0.00553359 $ 0.00553359 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00537635$ 0.00537635 $ 0.00537635 24-satna najviša cijena $ 0.00553359$ 0.00553359 $ 0.00553359 Najviša cijena ikada $ 230.95$ 230.95 $ 230.95 Najniža cijena $ 0.00536518$ 0.00536518 $ 0.00536518 Promjena cijene (1H) -0.68% Promjena cijene (1D) +0.04% Promjena cijene (7D) -28.27% Promjena cijene (7D) -28.27%

Zclassic (ZCL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00545913. Tijekom protekla 24 sata, ZCLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00537635 i najviše cijene $ 0.00553359, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZCL je $ 230.95, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00536518.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZCL se promijenio za -0.68% u posljednjih sat vremena, +0.04% u posljednjih 24 sata i -28.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zclassic (ZCL)

Tržišna kapitalizacija $ 50.70K$ 50.70K $ 50.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 62.58K$ 62.58K $ 62.58K Količina u optjecaju 9.29M 9.29M 9.29M Ukupna količina 11,462,487.0 11,462,487.0 11,462,487.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zclassic je $ 50.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZCL je 9.29M, s ukupnom količinom od 11462487.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 62.58K.