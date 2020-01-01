ZAZU (ZAZU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ZAZU (ZAZU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ZAZU (ZAZU) Informacije Meet ZAZU, the fearless feline of the SOL blockchain. ZAZU coin embodies the spirit of independence and resilience, just like its namesake. Powered by a community-driven ethos, ZAZU stands tall, unapologetically defying norms and forging its path. Join the rebellion with ZAZU and embrace a coin that's as bold and unyielding as its namesake. Službena web stranica: https://www.zazuthecat.com/ Kupi ZAZU odmah!

ZAZU (ZAZU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ZAZU (ZAZU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 63.42K $ 63.42K $ 63.42K Ukupna količina: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Količina u optjecaju: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 63.42K $ 63.42K $ 63.42K Povijesni maksimum: $ 0.00411371 $ 0.00411371 $ 0.00411371 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni ZAZU (ZAZU)

ZAZU (ZAZU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ZAZU (ZAZU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZAZU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZAZU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZAZU tokena, istražite ZAZU cijenu tokena uživo!

ZAZU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ZAZU? Naša ZAZU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

