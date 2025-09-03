ZAZU (ZAZU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00006227 $ 0.00006227 $ 0.00006227 24-satna najniža cijena $ 0.0000645 $ 0.0000645 $ 0.0000645 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00006227$ 0.00006227 $ 0.00006227 24-satna najviša cijena $ 0.0000645$ 0.0000645 $ 0.0000645 Najviša cijena ikada $ 0.00411371$ 0.00411371 $ 0.00411371 Najniža cijena $ 0.00003768$ 0.00003768 $ 0.00003768 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.36% Promjena cijene (7D) +9.39% Promjena cijene (7D) +9.39%

ZAZU (ZAZU) cijena u stvarnom vremenu je $0.00006427. Tijekom protekla 24 sata, ZAZUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00006227 i najviše cijene $ 0.0000645, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZAZU je $ 0.00411371, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00003768.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZAZU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.36% u posljednjih 24 sata i +9.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZAZU (ZAZU)

Tržišna kapitalizacija $ 64.26K$ 64.26K $ 64.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 64.26K$ 64.26K $ 64.26K Količina u optjecaju 999.80M 999.80M 999.80M Ukupna količina 999,802,779.519555 999,802,779.519555 999,802,779.519555

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZAZU je $ 64.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZAZU je 999.80M, s ukupnom količinom od 999802779.519555. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.26K.