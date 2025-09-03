Više o ZAZU

ZAZU Informacije o cijeni

ZAZU Službena web stranica

ZAZU Tokenomija

ZAZU Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

ZAZU Logotip

ZAZU Cijena (ZAZU)

Neuvršten

1 ZAZU u USD cijena uživo:

--
----
+2.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena ZAZU (ZAZU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:42:18 (UTC+8)

ZAZU (ZAZU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00006227
$ 0.00006227$ 0.00006227
24-satna najniža cijena
$ 0.0000645
$ 0.0000645$ 0.0000645
24-satna najviša cijena

$ 0.00006227
$ 0.00006227$ 0.00006227

$ 0.0000645
$ 0.0000645$ 0.0000645

$ 0.00411371
$ 0.00411371$ 0.00411371

$ 0.00003768
$ 0.00003768$ 0.00003768

--

+2.36%

+9.39%

+9.39%

ZAZU (ZAZU) cijena u stvarnom vremenu je $0.00006427. Tijekom protekla 24 sata, ZAZUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00006227 i najviše cijene $ 0.0000645, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZAZU je $ 0.00411371, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00003768.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZAZU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.36% u posljednjih 24 sata i +9.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZAZU (ZAZU)

$ 64.26K
$ 64.26K$ 64.26K

--
----

$ 64.26K
$ 64.26K$ 64.26K

999.80M
999.80M 999.80M

999,802,779.519555
999,802,779.519555 999,802,779.519555

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZAZU je $ 64.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZAZU je 999.80M, s ukupnom količinom od 999802779.519555. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.26K.

ZAZU (ZAZU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ZAZU u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ZAZU u USD iznosila je $ +0.0000082803.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ZAZU u USD iznosila je $ -0.0000092271.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ZAZU u USD iznosila je $ +0.00000852756812775658.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.36%
30 dana$ +0.0000082803+12.88%
60 dana$ -0.0000092271-14.35%
90 dana$ +0.00000852756812775658+15.30%

Što je ZAZU (ZAZU)

Meet ZAZU, the fearless feline of the SOL blockchain. ZAZU coin embodies the spirit of independence and resilience, just like its namesake. Powered by a community-driven ethos, ZAZU stands tall, unapologetically defying norms and forging its path. Join the rebellion with ZAZU and embrace a coin that's as bold and unyielding as its namesake.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs ZAZU (ZAZU)

Službena web-stranica

ZAZU Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ZAZU (ZAZU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ZAZU (ZAZU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ZAZU.

Provjerite ZAZU predviđanje cijene sada!

ZAZU u lokalnim valutama

ZAZU (ZAZU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ZAZU (ZAZU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZAZU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ZAZU (ZAZU)

Koliko ZAZU (ZAZU) vrijedi danas?
Cijena ZAZU uživo u USD je 0.00006427 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZAZU u USD?
Trenutačna cijena ZAZU u USD je $ 0.00006427. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ZAZU?
Tržišna kapitalizacija za ZAZU je $ 64.26K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZAZU?
Količina u optjecaju za ZAZU je 999.80M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZAZU?
ZAZU je postigao ATH cijenu od 0.00411371 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZAZU?
ZAZU je vidio ATL cijenu od 0.00003768 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZAZU?
24-satni obujam trgovanja za ZAZU je -- USD.
Hoće li ZAZU još narasti ove godine?
ZAZU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZAZU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:42:18 (UTC+8)

ZAZU (ZAZU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.