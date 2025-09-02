Zasset zUSD (ZUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.81485 $ 0.81485 $ 0.81485 24-satna najniža cijena $ 0.817338 $ 0.817338 $ 0.817338 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.81485$ 0.81485 $ 0.81485 24-satna najviša cijena $ 0.817338$ 0.817338 $ 0.817338 Najviša cijena ikada $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 Najniža cijena $ 0.178833$ 0.178833 $ 0.178833 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.14% Promjena cijene (7D) +0.67% Promjena cijene (7D) +0.67%

Zasset zUSD (ZUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.817311. Tijekom protekla 24 sata, ZUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.81485 i najviše cijene $ 0.817338, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZUSD je $ 1.36, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.178833.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZUSD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.14% u posljednjih 24 sata i +0.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zasset zUSD (ZUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 78.42K$ 78.42K $ 78.42K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 78.42K$ 78.42K $ 78.42K Količina u optjecaju 95.95K 95.95K 95.95K Ukupna količina 95,951.53873132169 95,951.53873132169 95,951.53873132169

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zasset zUSD je $ 78.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZUSD je 95.95K, s ukupnom količinom od 95951.53873132169. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 78.42K.