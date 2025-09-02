Više o ZUSD

Zasset zUSD Logotip

Zasset zUSD Cijena (ZUSD)

Neuvršten

1 ZUSD u USD cijena uživo:

$0.817311
$0.817311
+0.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Zasset zUSD (ZUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:07:43 (UTC+8)

Zasset zUSD (ZUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.81485
$ 0.81485
24-satna najniža cijena
$ 0.817338
$ 0.817338
24-satna najviša cijena

$ 0.81485
$ 0.81485

$ 0.817338
$ 0.817338

$ 1.36
$ 1.36

$ 0.178833
$ 0.178833

--

+0.14%

+0.67%

+0.67%

Zasset zUSD (ZUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.817311. Tijekom protekla 24 sata, ZUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.81485 i najviše cijene $ 0.817338, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZUSD je $ 1.36, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.178833.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZUSD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.14% u posljednjih 24 sata i +0.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zasset zUSD (ZUSD)

$ 78.42K
$ 78.42K

--
--

$ 78.42K
$ 78.42K

95.95K
95.95K

95,951.53873132169
95,951.53873132169

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zasset zUSD je $ 78.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZUSD je 95.95K, s ukupnom količinom od 95951.53873132169. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 78.42K.

Zasset zUSD (ZUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Zasset zUSD u USD iznosila je $ +0.00114533.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Zasset zUSD u USD iznosila je $ -0.0648937578.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Zasset zUSD u USD iznosila je $ -0.1234449370.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Zasset zUSD u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00114533+0.14%
30 dana$ -0.0648937578-7.93%
60 dana$ -0.1234449370-15.10%
90 dana$ 0--

Što je Zasset zUSD (ZUSD)

A defi platform facilitating the creation of on-chain synthetic assets representing the real economy.

Resurs Zasset zUSD (ZUSD)

Službena web-stranica

Zasset zUSD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Zasset zUSD (ZUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Zasset zUSD (ZUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Zasset zUSD.

Provjerite Zasset zUSD predviđanje cijene sada!

ZUSD u lokalnim valutama

Zasset zUSD (ZUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Zasset zUSD (ZUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Zasset zUSD (ZUSD)

Koliko Zasset zUSD (ZUSD) vrijedi danas?
Cijena ZUSD uživo u USD je 0.817311 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZUSD u USD?
Trenutačna cijena ZUSD u USD je $ 0.817311. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Zasset zUSD?
Tržišna kapitalizacija za ZUSD je $ 78.42K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZUSD?
Količina u optjecaju za ZUSD je 95.95K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZUSD?
ZUSD je postigao ATH cijenu od 1.36 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZUSD?
ZUSD je vidio ATL cijenu od 0.178833 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZUSD?
24-satni obujam trgovanja za ZUSD je -- USD.
Hoće li ZUSD još narasti ove godine?
ZUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:07:43 (UTC+8)

