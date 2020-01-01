ZARP Stablecoin (ZARP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ZARP Stablecoin (ZARP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ZARP Stablecoin (ZARP) Informacije ZARP is a collateralised stablecoin pegged to the price of the South African Rand with treasury managed by Old Mutual Wealth. Službena web stranica: https://zarp.cash Kupi ZARP odmah!

ZARP Stablecoin (ZARP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ZARP Stablecoin (ZARP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.57M Ukupna količina: $ 63.85M Količina u optjecaju: $ 63.85M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.57M Povijesni maksimum: $ 0.058997 Povijesni minimum: $ 0.04593778 Trenutna cijena: $ 0.055928 Saznajte više o cijeni ZARP Stablecoin (ZARP)

ZARP Stablecoin (ZARP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ZARP Stablecoin (ZARP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZARP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZARP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZARP tokena, istražite ZARP cijenu tokena uživo!

ZARP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ZARP? Naša ZARP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ZARP predviđanje cijene tokena odmah!

