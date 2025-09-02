ZARP Stablecoin (ZARP) Informacije o cijeni (USD)

ZARP Stablecoin (ZARP) cijena u stvarnom vremenu je $0.056194. Tijekom protekla 24 sata, ZARPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.05556 i najviše cijene $ 0.056476, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZARP je $ 0.058997, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04593778.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZARP se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, +0.18% u posljednjih 24 sata i +0.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZARP Stablecoin (ZARP)

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZARP Stablecoin je $ 3.59M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZARP je 63.85M, s ukupnom količinom od 63846740.83270886. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.59M.