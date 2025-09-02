Više o ZARP

ZARP Stablecoin Logotip

ZARP Stablecoin Cijena (ZARP)

Neuvršten

1 ZARP u USD cijena uživo:

$0.056178
+0.20%1D
Grafikon aktualnih cijena ZARP Stablecoin (ZARP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:13:57 (UTC+8)

ZARP Stablecoin (ZARP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.05556
24-satna najniža cijena
$ 0.056476
24-satna najviša cijena

$ 0.05556
$ 0.056476
$ 0.058997
$ 0.04593778
-0.08%

+0.18%

+0.29%

+0.29%

ZARP Stablecoin (ZARP) cijena u stvarnom vremenu je $0.056194. Tijekom protekla 24 sata, ZARPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.05556 i najviše cijene $ 0.056476, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZARP je $ 0.058997, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04593778.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZARP se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, +0.18% u posljednjih 24 sata i +0.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZARP Stablecoin (ZARP)

$ 3.59M
--
$ 3.59M
63.85M
63,846,740.83270886
Trenutačna tržišna kapitalizacija ZARP Stablecoin je $ 3.59M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZARP je 63.85M, s ukupnom količinom od 63846740.83270886. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.59M.

ZARP Stablecoin (ZARP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ZARP Stablecoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ZARP Stablecoin u USD iznosila je $ +0.0008952434.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ZARP Stablecoin u USD iznosila je $ +0.0004712147.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ZARP Stablecoin u USD iznosila je $ +0.00203155209740269.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.18%
30 dana$ +0.0008952434+1.59%
60 dana$ +0.0004712147+0.84%
90 dana$ +0.00203155209740269+3.75%

Što je ZARP Stablecoin (ZARP)

ZARP is a collateralised stablecoin pegged to the price of the South African Rand with treasury managed by Old Mutual Wealth.

Resurs ZARP Stablecoin (ZARP)

Službena web-stranica

ZARP Stablecoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ZARP Stablecoin (ZARP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ZARP Stablecoin (ZARP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ZARP Stablecoin.

Provjerite ZARP Stablecoin predviđanje cijene sada!

ZARP u lokalnim valutama

ZARP Stablecoin (ZARP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ZARP Stablecoin (ZARP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZARP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ZARP Stablecoin (ZARP)

Koliko ZARP Stablecoin (ZARP) vrijedi danas?
Cijena ZARP uživo u USD je 0.056194 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZARP u USD?
Trenutačna cijena ZARP u USD je $ 0.056194. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ZARP Stablecoin?
Tržišna kapitalizacija za ZARP je $ 3.59M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZARP?
Količina u optjecaju za ZARP je 63.85M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZARP?
ZARP je postigao ATH cijenu od 0.058997 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZARP?
ZARP je vidio ATL cijenu od 0.04593778 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZARP?
24-satni obujam trgovanja za ZARP je -- USD.
Hoće li ZARP još narasti ove godine?
ZARP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZARP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
