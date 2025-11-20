ZARO Coin Cijena danas

Trenutačna cijena ZARO Coin (ZARO) danas je --, s promjenom od 11.55% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ZARO u USD je -- po ZARO.

ZARO Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 656,276, s količinom u optjecaju od 704.87M ZARO. Tijekom posljednja 24 sata, ZARO trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00162395, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, ZARO se kretao -0.27% u posljednjem satu i -6.31% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ZARO Coin (ZARO)

Tržišna kapitalizacija $ 656.28K$ 656.28K $ 656.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 931.06K$ 931.06K $ 931.06K Količina u optjecaju 704.87M 704.87M 704.87M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZARO Coin je $ 656.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZARO je 704.87M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 931.06K.