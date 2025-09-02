ZARA AI (ZARA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0006897 - $ 0.00073015
24-satna najniža cijena $ 0.0006897
24-satna najviša cijena $ 0.00073015
Najviša cijena ikada $ 0.02553514
Najniža cijena $ 0.00022807
Promjena cijene (1H) +2.85%
Promjena cijene (1D) +1.78%
Promjena cijene (7D) +2.37%

ZARA AI (ZARA) cijena u stvarnom vremenu je $0.0007244. Tijekom protekla 24 sata, ZARAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0006897 i najviše cijene $ 0.00073015, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZARA je $ 0.02553514, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00022807.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZARA se promijenio za +2.85% u posljednjih sat vremena, +1.78% u posljednjih 24 sata i +2.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZARA AI (ZARA)

Tržišna kapitalizacija $ 453.06K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 468.90K
Količina u optjecaju 625.42M
Ukupna količina 647,290,677.512071

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZARA AI je $ 453.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZARA je 625.42M, s ukupnom količinom od 647290677.512071. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 468.90K.