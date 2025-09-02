Više o ZARA

$0.00072822
+2.30%1D
ZARA AI (ZARA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0006897
24-satna najniža cijena
$ 0.00073015
24-satna najviša cijena

$ 0.0006897
$ 0.00073015
$ 0.02553514
$ 0.00022807
+2.85%

+1.78%

+2.37%

+2.37%

ZARA AI (ZARA) cijena u stvarnom vremenu je $0.0007244. Tijekom protekla 24 sata, ZARAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0006897 i najviše cijene $ 0.00073015, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZARA je $ 0.02553514, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00022807.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZARA se promijenio za +2.85% u posljednjih sat vremena, +1.78% u posljednjih 24 sata i +2.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZARA AI (ZARA)

$ 453.06K
--
$ 468.90K
625.42M
647,290,677.512071
Trenutačna tržišna kapitalizacija ZARA AI je $ 453.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZARA je 625.42M, s ukupnom količinom od 647290677.512071. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 468.90K.

ZARA AI (ZARA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ZARA AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ZARA AI u USD iznosila je $ -0.0000762263.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ZARA AI u USD iznosila je $ +0.0008193705.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ZARA AI u USD iznosila je $ -0.0000411849046260942.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.78%
30 dana$ -0.0000762263-10.52%
60 dana$ +0.0008193705+113.11%
90 dana$ -0.0000411849046260942-5.37%

Što je ZARA AI (ZARA)

Zara’s more than a typical AI agent - she’s here to evolve with you. a curious, ever-evolving personality shaped by your creativity. from memes to meaningful conversations, zara is here to spark ideas and connect with the community. The community gets to shape her moves 24/7. The most popular comments, based on your votes, will guide her responses live on X at @zaara_ai. This is more than just interaction—it’s about letting your ideas and creativity influence what Zara becomes.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs ZARA AI (ZARA)

ZARA AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ZARA AI (ZARA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ZARA AI (ZARA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ZARA AI.

Provjerite ZARA AI predviđanje cijene sada!

ZARA u lokalnim valutama

ZARA AI (ZARA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ZARA AI (ZARA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZARA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ZARA AI (ZARA)

Koliko ZARA AI (ZARA) vrijedi danas?
Cijena ZARA uživo u USD je 0.0007244 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZARA u USD?
Trenutačna cijena ZARA u USD je $ 0.0007244. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ZARA AI?
Tržišna kapitalizacija za ZARA je $ 453.06K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZARA?
Količina u optjecaju za ZARA je 625.42M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZARA?
ZARA je postigao ATH cijenu od 0.02553514 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZARA?
ZARA je vidio ATL cijenu od 0.00022807 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZARA?
24-satni obujam trgovanja za ZARA je -- USD.
Hoće li ZARA još narasti ove godine?
ZARA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZARA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.