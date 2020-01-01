ZAPO AI (ZAPO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ZAPO AI (ZAPO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ZAPO AI (ZAPO) Informacije The first deflationary utility meme on Tron with a fully working product from launch day. We are bringing liquidity into the Tron ecosystem with our Bridge. You can swap any assets from 30+ chains into Tron and all the top tron memes. All fees collected will be used to buy back the token and send it to Justin Suns wallet. We got this inspiration from the SunPump model. Everything stays in the ecosystem! Službena web stranica: https://www.zapomeme.com/ Kupi ZAPO odmah!

ZAPO AI (ZAPO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ZAPO AI (ZAPO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 191.52K $ 191.52K $ 191.52K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 191.52K $ 191.52K $ 191.52K Povijesni maksimum: $ 0.00339018 $ 0.00339018 $ 0.00339018 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00019152 $ 0.00019152 $ 0.00019152 Saznajte više o cijeni ZAPO AI (ZAPO)

ZAPO AI (ZAPO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ZAPO AI (ZAPO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZAPO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZAPO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZAPO tokena, istražite ZAPO cijenu tokena uživo!

ZAPO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ZAPO? Naša ZAPO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ZAPO predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!