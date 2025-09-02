ZAPO AI (ZAPO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00339018$ 0.00339018 $ 0.00339018 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.35% Promjena cijene (1D) +0.53% Promjena cijene (7D) -15.43% Promjena cijene (7D) -15.43%

ZAPO AI (ZAPO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZAPOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZAPO je $ 0.00339018, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZAPO se promijenio za -0.35% u posljednjih sat vremena, +0.53% u posljednjih 24 sata i -15.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZAPO AI (ZAPO)

Tržišna kapitalizacija $ 192.19K$ 192.19K $ 192.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 192.19K$ 192.19K $ 192.19K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZAPO AI je $ 192.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZAPO je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 192.19K.