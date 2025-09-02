Zapicorn (ZAPI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00498822$ 0.00498822 $ 0.00498822 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.86% Promjena cijene (7D) -21.24% Promjena cijene (7D) -21.24%

Zapicorn (ZAPI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZAPItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZAPI je $ 0.00498822, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZAPI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.86% u posljednjih 24 sata i -21.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zapicorn (ZAPI)

Tržišna kapitalizacija $ 224.67K$ 224.67K $ 224.67K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 224.67K$ 224.67K $ 224.67K Količina u optjecaju 927.96M 927.96M 927.96M Ukupna količina 927,957,895.4998631 927,957,895.4998631 927,957,895.4998631

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zapicorn je $ 224.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZAPI je 927.96M, s ukupnom količinom od 927957895.4998631. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 224.67K.