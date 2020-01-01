ZAPCAT (ZAPCAT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ZAPCAT (ZAPCAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ZAPCAT (ZAPCAT) Informacije Zapcat is a meme project centered around "a cat that zaps" and uses content creation, social networking and focuses on building a brand that will grow over time. The core of the project is a simple meme that has become viral and will only continue to spread. Memes and meme tokens are highly entertaining vessels that are increasingly becoming a part of every society and Zapcat's goal is to bring light-hearted fun to the world. Službena web stranica: https://zapcatsol.com/ Kupi ZAPCAT odmah!

ZAPCAT (ZAPCAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ZAPCAT (ZAPCAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 179.46K $ 179.46K $ 179.46K Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 179.46K $ 179.46K $ 179.46K Povijesni maksimum: $ 0.00098096 $ 0.00098096 $ 0.00098096 Povijesni minimum: $ 0.00009944 $ 0.00009944 $ 0.00009944 Trenutna cijena: $ 0.00017965 $ 0.00017965 $ 0.00017965 Saznajte više o cijeni ZAPCAT (ZAPCAT)

ZAPCAT (ZAPCAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ZAPCAT (ZAPCAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZAPCAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZAPCAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZAPCAT tokena, istražite ZAPCAT cijenu tokena uživo!

