Zap (ZAP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00177676 $ 0.00177676 $ 0.00177676 24-satna najniža cijena $ 0.00253703 $ 0.00253703 $ 0.00253703 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00177676$ 0.00177676 $ 0.00177676 24-satna najviša cijena $ 0.00253703$ 0.00253703 $ 0.00253703 Najviša cijena ikada $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Najniža cijena $ 0.00014989$ 0.00014989 $ 0.00014989 Promjena cijene (1H) -6.14% Promjena cijene (1D) -8.66% Promjena cijene (7D) -13.02% Promjena cijene (7D) -13.02%

Zap (ZAP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00177373. Tijekom protekla 24 sata, ZAPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00177676 i najviše cijene $ 0.00253703, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZAP je $ 1.16, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00014989.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZAP se promijenio za -6.14% u posljednjih sat vremena, -8.66% u posljednjih 24 sata i -13.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zap (ZAP)

Tržišna kapitalizacija $ 817.31K$ 817.31K $ 817.31K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 923.92K$ 923.92K $ 923.92K Količina u optjecaju 460.00M 460.00M 460.00M Ukupna količina 520,000,000.0 520,000,000.0 520,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zap je $ 817.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZAP je 460.00M, s ukupnom količinom od 520000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 923.92K.