ZambesiGold (ZGD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03599795 $ 0.03599795 $ 0.03599795 24-satna najniža cijena $ 0.03700161 $ 0.03700161 $ 0.03700161 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03599795$ 0.03599795 $ 0.03599795 24-satna najviša cijena $ 0.03700161$ 0.03700161 $ 0.03700161 Najviša cijena ikada $ 2.5$ 2.5 $ 2.5 Najniža cijena $ 0.01801056$ 0.01801056 $ 0.01801056 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.76% Promjena cijene (7D) -9.76% Promjena cijene (7D) -9.76%

ZambesiGold (ZGD) cijena u stvarnom vremenu je $0.03699683. Tijekom protekla 24 sata, ZGDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03599795 i najviše cijene $ 0.03700161, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZGD je $ 2.5, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01801056.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZGD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.76% u posljednjih 24 sata i -9.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZambesiGold (ZGD)

Tržišna kapitalizacija $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.55M$ 6.55M $ 6.55M Količina u optjecaju 41.90M 41.90M 41.90M Ukupna količina 177,000,000.0 177,000,000.0 177,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZambesiGold je $ 1.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZGD je 41.90M, s ukupnom količinom od 177000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.55M.