Zack Morris (ZACK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.117303$ 0.117303 $ 0.117303 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +3.65% Promjena cijene (1D) -0.63% Promjena cijene (7D) +5.43% Promjena cijene (7D) +5.43%

Zack Morris (ZACK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZACKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZACK je $ 0.117303, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZACK se promijenio za +3.65% u posljednjih sat vremena, -0.63% u posljednjih 24 sata i +5.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zack Morris (ZACK)

Tržišna kapitalizacija $ 138.76K$ 138.76K $ 138.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 138.76K$ 138.76K $ 138.76K Količina u optjecaju 865.46M 865.46M 865.46M Ukupna količina 865,455,601.028529 865,455,601.028529 865,455,601.028529

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zack Morris je $ 138.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZACK je 865.46M, s ukupnom količinom od 865455601.028529. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 138.76K.