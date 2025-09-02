Više o ZACK

Zack Morris Logotip

Zack Morris Cijena (ZACK)

Neuvršten

1 ZACK u USD cijena uživo:

$0.00015897
$0.00015897$0.00015897
-1.40%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Zack Morris (ZACK)
Zack Morris (ZACK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.117303
$ 0.117303$ 0.117303

$ 0
$ 0$ 0

+3.65%

-0.63%

+5.43%

+5.43%

Zack Morris (ZACK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZACKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZACK je $ 0.117303, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZACK se promijenio za +3.65% u posljednjih sat vremena, -0.63% u posljednjih 24 sata i +5.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zack Morris (ZACK)

$ 138.76K
$ 138.76K$ 138.76K

--
----

$ 138.76K
$ 138.76K$ 138.76K

865.46M
865.46M 865.46M

865,455,601.028529
865,455,601.028529 865,455,601.028529

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zack Morris je $ 138.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZACK je 865.46M, s ukupnom količinom od 865455601.028529. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 138.76K.

Zack Morris (ZACK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Zack Morris u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Zack Morris u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Zack Morris u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Zack Morris u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.63%
30 dana$ 0-56.44%
60 dana$ 0-65.03%
90 dana$ 0--

Što je Zack Morris (ZACK)

Zack Morris is a renowned figure of wall street, known for making millions upon millions trading memes and squeezing shorts. The ultimate meme.

Resurs Zack Morris (ZACK)

Službena web-stranica

Zack Morris Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Zack Morris (ZACK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Zack Morris (ZACK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Zack Morris.

Provjerite Zack Morris predviđanje cijene sada!

ZACK u lokalnim valutama

Zack Morris (ZACK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Zack Morris (ZACK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZACK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Zack Morris (ZACK)

Koliko Zack Morris (ZACK) vrijedi danas?
Cijena ZACK uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZACK u USD?
Trenutačna cijena ZACK u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Zack Morris?
Tržišna kapitalizacija za ZACK je $ 138.76K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZACK?
Količina u optjecaju za ZACK je 865.46M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZACK?
ZACK je postigao ATH cijenu od 0.117303 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZACK?
ZACK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZACK?
24-satni obujam trgovanja za ZACK je -- USD.
Hoće li ZACK još narasti ove godine?
ZACK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZACK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
