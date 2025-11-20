YUUKI Cijena danas

Trenutačna cijena YUUKI (YUUKI) danas je $ 0.00144733, s promjenom od 2.57% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije YUUKI u USD je $ 0.00144733 po YUUKI.

YUUKI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 30,394, s količinom u optjecaju od 21.00M YUUKI. Tijekom posljednja 24 sata, YUUKI trgovao je između $ 0.00138679 (niska) i $ 0.00149686 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03770389, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00138679.

U kratkoročnim performansama, YUUKI se kretao -0.33% u posljednjem satu i -22.21% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu YUUKI (YUUKI)

Tržišna kapitalizacija $ 30.39K$ 30.39K $ 30.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.39K$ 30.39K $ 30.39K Količina u optjecaju 21.00M 21.00M 21.00M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija YUUKI je $ 30.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YUUKI je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.39K.