YUSD Stablecoin Logotip

YUSD Stablecoin Cijena (YUSD)

1 YUSD u USD cijena uživo:

$0.996031
0.00%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
Grafikon aktualnih cijena YUSD Stablecoin (YUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:59:05 (UTC+8)

YUSD Stablecoin (YUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.995107
24-satna najniža cijena
$ 0.996134
24-satna najviša cijena

$ 0.995107
$ 0.996134
$ 4.17
$ 0.076939
+0.01%

+0.01%

+0.09%

+0.09%

YUSD Stablecoin (YUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.996031. Tijekom protekla 24 sata, YUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.995107 i najviše cijene $ 0.996134, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YUSD je $ 4.17, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.076939.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YUSD se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i +0.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu YUSD Stablecoin (YUSD)

$ 11.80M
--
$ 11.80M
11.85M
11,846,946.201002
Trenutačna tržišna kapitalizacija YUSD Stablecoin je $ 11.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YUSD je 11.85M, s ukupnom količinom od 11846946.201002. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.80M.

YUSD Stablecoin (YUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz YUSD Stablecoin u USD iznosila je $ +0.00010635.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz YUSD Stablecoin u USD iznosila je $ +0.0021304107.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz YUSD Stablecoin u USD iznosila je $ +0.0006643526.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz YUSD Stablecoin u USD iznosila je $ +0.0004578386396326.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00010635+0.01%
30 dana$ +0.0021304107+0.21%
60 dana$ +0.0006643526+0.07%
90 dana$ +0.0004578386396326+0.05%

Što je YUSD Stablecoin (YUSD)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs YUSD Stablecoin (YUSD)

Službena web-stranica

YUSD Stablecoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će YUSD Stablecoin (YUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših YUSD Stablecoin (YUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za YUSD Stablecoin.

Provjerite YUSD Stablecoin predviđanje cijene sada!

YUSD u lokalnim valutama

YUSD Stablecoin (YUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike YUSD Stablecoin (YUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o YUSD Stablecoin (YUSD)

Koliko YUSD Stablecoin (YUSD) vrijedi danas?
Cijena YUSD uživo u USD je 0.996031 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YUSD u USD?
Trenutačna cijena YUSD u USD je $ 0.996031. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija YUSD Stablecoin?
Tržišna kapitalizacija za YUSD je $ 11.80M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YUSD?
Količina u optjecaju za YUSD je 11.85M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YUSD?
YUSD je postigao ATH cijenu od 4.17 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YUSD?
YUSD je vidio ATL cijenu od 0.076939 USD.
Koliki je obujam trgovanja za YUSD?
24-satni obujam trgovanja za YUSD je -- USD.
Hoće li YUSD još narasti ove godine?
YUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:59:05 (UTC+8)

YUSD Stablecoin (YUSD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

