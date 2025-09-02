YUSD Stablecoin (YUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.995107 $ 0.995107 $ 0.995107 24-satna najniža cijena $ 0.996134 $ 0.996134 $ 0.996134 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.995107$ 0.995107 $ 0.995107 24-satna najviša cijena $ 0.996134$ 0.996134 $ 0.996134 Najviša cijena ikada $ 4.17$ 4.17 $ 4.17 Najniža cijena $ 0.076939$ 0.076939 $ 0.076939 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) +0.09% Promjena cijene (7D) +0.09%

YUSD Stablecoin (YUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.996031. Tijekom protekla 24 sata, YUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.995107 i najviše cijene $ 0.996134, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YUSD je $ 4.17, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.076939.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YUSD se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i +0.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu YUSD Stablecoin (YUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 11.80M$ 11.80M $ 11.80M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.80M$ 11.80M $ 11.80M Količina u optjecaju 11.85M 11.85M 11.85M Ukupna količina 11,846,946.201002 11,846,946.201002 11,846,946.201002

Trenutačna tržišna kapitalizacija YUSD Stablecoin je $ 11.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YUSD je 11.85M, s ukupnom količinom od 11846946.201002. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.80M.