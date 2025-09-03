Yuro 2024 (YURO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00686323$ 0.00686323 $ 0.00686323 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.62% Promjena cijene (1D) +4.71% Promjena cijene (7D) +12.55% Promjena cijene (7D) +12.55%

Yuro 2024 (YURO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, YUROtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YURO je $ 0.00686323, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YURO se promijenio za -0.62% u posljednjih sat vremena, +4.71% u posljednjih 24 sata i +12.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yuro 2024 (YURO)

Tržišna kapitalizacija $ 8.41K$ 8.41K $ 8.41K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.41K$ 8.41K $ 8.41K Količina u optjecaju 985.95M 985.95M 985.95M Ukupna količina 985,953,104.0 985,953,104.0 985,953,104.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yuro 2024 je $ 8.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YURO je 985.95M, s ukupnom količinom od 985953104.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.41K.