Yuro 2024 Logotip

Yuro 2024 Cijena (YURO)

Neuvršten

1 YURO u USD cijena uživo:

--
----
+4.70%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Yuro 2024 (YURO)
Yuro 2024 (YURO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00686323
$ 0.00686323$ 0.00686323

$ 0
$ 0$ 0

-0.62%

+4.71%

+12.55%

+12.55%

Yuro 2024 (YURO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, YUROtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YURO je $ 0.00686323, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YURO se promijenio za -0.62% u posljednjih sat vremena, +4.71% u posljednjih 24 sata i +12.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yuro 2024 (YURO)

$ 8.41K
$ 8.41K$ 8.41K

--
----

$ 8.41K
$ 8.41K$ 8.41K

985.95M
985.95M 985.95M

985,953,104.0
985,953,104.0 985,953,104.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yuro 2024 je $ 8.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YURO je 985.95M, s ukupnom količinom od 985953104.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.41K.

Yuro 2024 (YURO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Yuro 2024 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Yuro 2024 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Yuro 2024 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Yuro 2024 u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+4.71%
30 dana$ 0+13.36%
60 dana$ 0+28.65%
90 dana$ 0--

Što je Yuro 2024 (YURO)

Resurs Yuro 2024 (YURO)

Službena web-stranica

Yuro 2024 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Yuro 2024 (YURO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Yuro 2024 (YURO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Yuro 2024.

Provjerite Yuro 2024 predviđanje cijene sada!

YURO u lokalnim valutama

Yuro 2024 (YURO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Yuro 2024 (YURO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YURO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Yuro 2024 (YURO)

Koliko Yuro 2024 (YURO) vrijedi danas?
Cijena YURO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YURO u USD?
Trenutačna cijena YURO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Yuro 2024?
Tržišna kapitalizacija za YURO je $ 8.41K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YURO?
Količina u optjecaju za YURO je 985.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YURO?
YURO je postigao ATH cijenu od 0.00686323 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YURO?
YURO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za YURO?
24-satni obujam trgovanja za YURO je -- USD.
Hoće li YURO još narasti ove godine?
YURO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YURO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.