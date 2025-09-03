Više o YUP

Yup Logotip

Yup Cijena (YUP)

Neuvršten

1 YUP u USD cijena uživo:

$0.00076515
-24.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Yup (YUP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:23:58 (UTC+8)

Yup (YUP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00031708
24-satna najniža cijena
$ 0.00243456
24-satna najviša cijena

$ 0.00031708
$ 0.00243456
$ 15.55
$ 0.00009998
-0.64%

-25.23%

-2.25%

-2.25%

Yup (YUP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00076369. Tijekom protekla 24 sata, YUPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00031708 i najviše cijene $ 0.00243456, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YUP je $ 15.55, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00009998.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YUP se promijenio za -0.64% u posljednjih sat vremena, -25.23% u posljednjih 24 sata i -2.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yup (YUP)

$ 33.86K
--
$ 58.42K
44.33M
76,499,742.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Yup je $ 33.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YUP je 44.33M, s ukupnom količinom od 76499742.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 58.42K.

Yup (YUP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Yup u USD iznosila je $ -0.000257752177752831.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Yup u USD iznosila je $ +0.0004052482.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Yup u USD iznosila je $ +0.0014345123.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Yup u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000257752177752831-25.23%
30 dana$ +0.0004052482+53.06%
60 dana$ +0.0014345123+187.84%
90 dana$ 0--

Što je Yup (YUP)

Build influence & earn money for rating content on any website.

Resurs Yup (YUP)

Službena web-stranica

Yup Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Yup (YUP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Yup (YUP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Yup.

Provjerite Yup predviđanje cijene sada!

YUP u lokalnim valutama

Yup (YUP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Yup (YUP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YUP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Yup (YUP)

Koliko Yup (YUP) vrijedi danas?
Cijena YUP uživo u USD je 0.00076369 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YUP u USD?
Trenutačna cijena YUP u USD je $ 0.00076369. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Yup?
Tržišna kapitalizacija za YUP je $ 33.86K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YUP?
Količina u optjecaju za YUP je 44.33M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YUP?
YUP je postigao ATH cijenu od 15.55 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YUP?
YUP je vidio ATL cijenu od 0.00009998 USD.
Koliki je obujam trgovanja za YUP?
24-satni obujam trgovanja za YUP je -- USD.
Hoće li YUP još narasti ove godine?
YUP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YUP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Yup (YUP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.