Yup (YUP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00031708 24-satna najniža cijena $ 0.00243456 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 15.55 Najniža cijena $ 0.00009998 Promjena cijene (1H) -0.64% Promjena cijene (1D) -25.23% Promjena cijene (7D) -2.25%

Yup (YUP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00076369. Tijekom protekla 24 sata, YUPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00031708 i najviše cijene $ 0.00243456, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YUP je $ 15.55, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00009998.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YUP se promijenio za -0.64% u posljednjih sat vremena, -25.23% u posljednjih 24 sata i -2.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yup (YUP)

Tržišna kapitalizacija $ 33.86K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 58.42K Količina u optjecaju 44.33M Ukupna količina 76,499,742.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yup je $ 33.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YUP je 44.33M, s ukupnom količinom od 76499742.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 58.42K.